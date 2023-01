Al-Nassr, pieni poteri a Ronaldo: potrà esonerare Rudi Garcia

L' attaccante dell'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo potrà decidere di cambiare allenatore nel suo nuovo club. Secondo CBS Sports il portoghese ha chiesto e ottenuto pieni poteri a livello tecnico forse temendo di finire in panchina. L'ex Juve ci aveva provato al Manchester United a far fuori Erik ten Hag ma in quel caso non ci riuscì visto che insorse la dirigenza dei Red Davils. La proprietà saudita dunque amplia il raggio d'azione del portoghese che lo scorso 30 dicembre ha firmato un contratto fino al 2025. L'attuale allenatore dell'Al-Nassr è il francese Rudi Garcia, che in precedenza ha lavorato alla Roma, poi Marsiglia e Lione. Non sarà facile per lui adesso gestire la squadra visto le pressioni che farà Ronaldo.