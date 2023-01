Al Nassr, prima delusione per Ronaldo: sua squadra eliminata dalla Supercoppa

Prima delusione in Arabia per Cristiano Ronaldo visto che l'Al Nassr è stata eliminata dalla Supercoppa saudita. Il club del portoghese è stato sconfitto 3-1 dall'Al Ittihad in semifinale. La partita si è disputata al King Fahd International Stadium di Riad, lo stesso impianto della Supercoppa italiana tra Milan e Inter. La formazione di Nuno Espirito Santo ha superato quella dell'ex Roma Rudi Garcia. Nel primo tempo Romarinho (15') e Abderrazak Hamdallah (43') hanno segnato un gol ciascuno. Anderson Talisca ha accorciato al 67', ma la squadra di Ronaldo non è riuscita a fare di più. Nei tempi di recupero, Muhannad al-Shankiti ha segnato la rete del 3-1 per l'Al Ittihad. Ronaldo, in campo per tutto il match con tanto di fascia di capitano al braccio, ha avuto un paio di occasioni ma nulla più.