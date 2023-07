Al Nassr, Ronaldo: “Mai nella Mls americana, Arabia superiore”. Ed è polemica

Le dichiarazioni controverse di Cristiano Ronaldo non sono passate inosservate negli Stati Uniti. Dopo un'amichevole tra Celta Vigo e Al Nassr, il portoghese ha risposto alla domanda di un giornalista se sarebbe andato a giocare negli Stati Uniti dopo Lionel Messi. "No, perché il campionato migliore è in Arabia Saudita e non negli Stati Uniti". L'attaccante dell'Al Nassr oltre a questa stoccata si è lasciato andare proferendo altre frasi sul torneo americano, parole che si sono rapidamente diffuse sui social network. Inevitabili le polemiche visto che gli americani si sono arrabbiati rivendicando l'arrivo di Messi, all'Inter Miami.