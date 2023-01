Al-Nassr, Ronaldo: “Mio lavoro in Europa è finito. Qui grande opportunità”

Prime parole da nuovo calciatore dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo che ha sottoscritto un accordo con il club saudita fino al 2025. “Molti club australiani, statunitensi e portoghesi hanno cercato di ingaggiarmi. Ma sono orgoglioso della nuova sfida. Posso dire che il mio lavoro in Europa è finito: ho vinto tutto e ho giocato nei migliori club del mondo. Adesso per me si apre una nuova sfida in Asia: sono molto grato all'Al Nassr per avermi dato questa opportunità".

La famiglia Ronaldo continua: "Molti si sono mossi per prendermi ma avevo già dato la mia parola all'Al Nassr per sviluppare non solo il calcio ma anche la cultura di questo paese fantastico. La famiglia mi ha subito supportato in questa decisione. E’ una grande opportunità non solo calcistica ma anche per cambiare la mentalità delle nuove generazioni”, ha aggiunto Ronaldo. “So cosa voglio: qui c'è una possibilità di cambiamento, di aiutare gli altri. Penso che questo paese possa svilupparsi sotto molti aspetti”.