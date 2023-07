Al Nassr, Ronaldo pigliatutto: “Prossima stagione possiamo vincere tutti i trofei”

L'attaccante dell'Al Nassr, Cristiano Ronaldo ha condiviso le sue aspettative per la nuova stagione in vista del tour giapponese. “Siamo così felici di essere qui ed è la prima volta in Giappone per il mio club. Abbiamo due belle partite da giocare e siamo entusiasti. I giapponesi sono molto appassionati di calcio e noi siamo qui per fare un gran bello spettacolo. Sono certo che abbiamo la possibilità di vincere tutti i trofei. Sappiamo che sarà difficile, ma penso che abbiamo una buona squadra, un nuovo allenatore, nuovi giocatori e non vediamo l'ora di vivere una stagione fantastica ".