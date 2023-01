Al Nassr, Ronaldo salta prime due partite per squalifica

L' attaccante portoghese Cristiano Ronaldo non potrà giocare con l'Al Nassr le prime due partite. Il motivo è che l'ex del Manchester United si è "guadagnato" una squalifica di due turni negli ultimi giorni della sua permanenza in Premier League. La federazione inglese ha squalificato CR7 per aver rotto il telefono di Jacob, un bambino affetto da sindrome dello spettro autistico e tifoso dell'Everton che faceva video dei giocatori. Secondo le regole della FIFA, questa sospensione viene trasferita al club successivo e così, Ronaldo potrà giocare per l'Al Nassr nella partita contro Al-Ittifaq in calendario il 21 gennaio.