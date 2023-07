Al Nassr, Ronaldo segna suo primo gol stagionale in Champions araba

Nella partita del secondo turno della fase a gironi dell'Arab Champions Club Cup 2023, l'Al Nassr ha ottenuto una schiacciante vittoria contro la squadra tunisina del Monastir. La partita, disputata allo stadio di Taif (Arabia Saudita), è terminata con il punteggio di 4-1. Al 42' Anderson Talisca porta in vantaggio la squadra saudita. Al 66 il pareggio grazie a un autogol di Ali Al-Awjami. Al 74 ' Cristiano Ronaldo segna il 2-1 per l'Al-Nassr con un colpo di testa. Per il portoghese è il primo gol stagionale. Alla fine del secondo tempo, Abdulela Al-Amri e Abdulaziz Al-Aliva hanno segnato la terza e la quarta rete per la compagine araba. Il Monastir dopo questa sconfitta è stato eliminato dalla Champions. La squadra di CR7 è in testa nel Gruppo C.