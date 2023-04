Al Nassr, decisione a sorpresa: arriva la separazione con Rudi Garcia

Decisione a sorpresa per Rudi Garcia: tutto fatto per la separazione con l'Al Nassr. Si attende solo l'ufficialità, ma il club saudita ha deciso di dire addio al tecnico francese a causa dei risultati deludenti e discontinui, ma non solo. Secondo alcune fonti vicine al club saudita l'allenatore avrebbe avuto anche diversi diverbi con la squadra, con il rapporto che si sarebbe gradualmente andato a incrinare.