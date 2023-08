Al Nassr, spavento Ronaldo: si infortuna e lascia il campo dolorante

È sempre Cristiano Ronaldo il volto dell'Arabia Saudita. Il fuoriclasse è oggi sceso in campo con la maglia del suo Al-Nassr per sfidare l'Al-Hilal, in un match deciso proprio da due sui gol. A pochi minuti dal termine della sfida della Uafa Cup, però, lo stesso Cr7 si è accasciato a terra dolorante. All'entrata in campo dei medici si è temuto il peggio, con l'attaccante lusitano che a stento riusciva a reggersi in piedi e si dimenava dal dolore. Un sospiro di sollievo si è però avuto al triplice fischio, quando anche Cristiano è andato a festeggiare con i compagni la vittoria.