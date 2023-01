Al Nassr, successo e primato ma Ronaldo non va in gol contro l’Al Ettifaq

Comincia come da pronostico con una vittoria l'avventura all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Tre punti che valgono il primato, con tanto di sorpasso in vetta alla classifica al termine della quattordicesima giornata del massimo campionato arabo. Ronaldo ha giocato con la fascia di capitano e per tutti i 90' ma non è andato in gol. Match winner il brasiliano Talisca che ha steso l'Al Ettifaq con una rete alla mezzora, sfruttando un raddoppio sul portoghese in area che gli ha permesso di svettare indisturbato sul traversone dalla sinistra di Al Sulayhim. In classifica Al Nassr a 33 punti dopo 14 partite.