Al-Nassr, ufficiale l’arrivo di Cristiano Ronaldo

L'Al-Nassr ha ufficializzato Cristiano Ronaldo che giocherà per due anni e mezzo in Arabia. CR7 ha firmato un contratto fino al 2025 con ingaggio da 200 milioni di euro a stagione. Alla fine il portoghese ha ceduto alle lusinghe del club saudita allenato da Rudi Garcia, ex tecnico della Roma. "Questa è più di una storia in corso. Questo è un ingaggio che non solo ispirerà il nostro club a ottenere un successo ancora maggiore, ma ispirerà la nostra lega, la nostra nazione e le generazioni future, ragazzi e ragazze ad essere la migliore versione di se stessi. Benvenuto Cristiano". Questo il messaggio sui social del club gialloblù.