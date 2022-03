Al Psg sognano Lukaku per il dopo Mbappé

Il belga osservato speciale dei parigini

Romelu Lukaku a Parigi nel Paris Saint-Germain. Non c'è ancora una trattativa vera e proprio ma secondo Football Insider, la dirigenza francese si sarebbe mossa per sondare l'eventuale disponibilità dell'attaccante belga a trasferirsi in Francia. In modo particolare, la società di Ligue 1 spera di poter ingaggiare l'attuale giocatore del Chelsea nel caso in cui, come sembra, Kylian Mbappé dovesse non rinnovare per trasferirsi altrove.