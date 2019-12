Al Sadd, Xavi è una furia: “Prestazione inaccettabile, dobbiamo chiedere scusa”

Pesante sconfitta per l’Al Sadd di Xavi. La squadra qatariota, nella finalina per il quinto posto del Mondiale per club, è stata travolta per 6-2 dall’Esperance Tunisi, scatenando la rabbia del tecnico spagnolo. Queste le sue parole nella conferenza post gara.

RABBIA – “Abbiamo offerto una prestazione inaccettabile, chiedo scusa a tutti i nostri tifosi. Contro il Monterrey avevamo fatto un’ottima partita, mentre oggi non abbiamo avuto alcuna intensità. Dai miei giocatori non posso accettare prestazione di questo genere. I nostri avversari sono scesi in campo con uno spirito combattente e si sono dimostrati all’altezza del titolo africano che hanno vinto”.