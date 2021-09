Alaba: “Bacio a stemma Real? Sì, ma nessun paragone tra Madrid e Monaco…”

Il difensore ha commentato il suo gesto nel giorno della presentazione

SPIEGAZIONE - "Il bacio allo stemma del Real? Non significa che non amo più il Bayern Monaco", ha detto Alaba. "È stato solo un giorno molto speciale per me (quello della presentazione a Madrid ndr). Era l'inizio di una nuova esperienza, ma non volevo assolutamente provocare i tifosi del Bayern. Lì ho trascorso tredici anni meravigliosi. Sarò sempre grato ai tifosi e al club per avermi dato l'opportunità di crescere come persona e come giocatore. Monaco è diventata la mia seconda casa. Non volevo ferire i sentimenti di nessuno". Parlando del confronto tra Madrid e Monaco di Baviera: "Madrid non può essere paragonata a Monaco. È diventata la mia seconda casa e la terrò sempre nel mio cuore", ha ribadito Alaba.