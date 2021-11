Alaba dice no al paragone con Sergio Ramos: “Al Real Madrid per scrivere mia storia”

Il difensore è arrivato questa estate in Blancos

In comune hanno solo la maglia numero 4. Una t-shirt pesante ma che non deve dare adito a confronti. Parliamo di David Alaba arrivato al Real Madrid per prendere il posto, almeno numericamente, del Gran Capitan Sergio Ramos .

Parlando a Kicker, il difensore austriaco ha detto molto chiaramente di non amare i paragoni con il difensore spagnolo: "Sono venuto qui al Real Madrid per scrivere la mia storia e basta. Non voglio confronti anche se ogni tanto c'è chi li fa", ha detto Alaba. "Sinceramente non mi preoccupa il paragone ma non lo voglio. Ripeto, sono qui per fare il mio percorso. La gente mi ha accettato. Io e Sergio Ramos siamo diversi ed è anche difficile fare dei confronti".