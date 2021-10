Alaba racconta gli allenamenti di Kroos: “L’ho visto allenarsi in bagno e anche…”

Il difensore sorpreso dalla trasformazione del centrocampista nelle sessioni di allenamento

David Alaba racconta... Toni Kroos . Il difensore austriaco, passato al Real Madrid in questa stagione, ha ritrovato il suo vecchio compagno ai tempi del Bayern Monaco ma è rimasto sorpreso dall'evoluzione che il centrocampista ha avuto in merito agli allenamenti fisici.

Nel corso del podcast tenuto dai fratelli Kroos Einfach mal Luppen, Alaba ha rivelato: "Ricordo di essermi seduto nel bagno turco la prima settimana al Real Madrid e Toni è andato lì con la palla per gli allenamenti. La settimana successiva ha fatto esercizi per gli addominali nuovamente lì. Allora gli ho chiesto: 'Dimmi, Toni, cosa c'è che non va in te?'".