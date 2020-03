Albacete, Zozulya non si dà pace: “Mi chiamavano nazista. Ora comunista. Tra poco sarò omosessuale”

Ancora al centro delle polemiche. Dopo le accuse arrivate per via dei sui presunti ideali estremisti, Roman Zozulya, calciatore dell’Albacete, è di nuovo sotto i riflettori. Il calciatore non ci sta e si racconta in una lunga intervista rilasciata a Football Hub.

All’epoca delle prime accuse, Zozulya fu protagonista sul campo, abbandonando il terreno di gioco il 19 dicembre nel match contro il Rayo Vallecano e generando molte discussioni. Nonostante le sue parole, e diversi mesi trascorsi, le cose non sembrano cambiate per lui: “Mi chiamavano nazista. Le persone sono andate nel mio profilo Facebook a guardare cosa facevo. Poi sono diventato razzista e comunista. Adesso manca solo che mi diano del moricon che in spagnolo significa omosessuale. Non mi sorprenderei”.