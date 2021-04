Albion Rovers, attaccante esce al 45′ e annuncia ritiro: “Io bullizzato in campo”

Il 32enne ha spiegato tutto su Facebook

"Un episodio incredibile è avvenuto in una partita di seconda divisione scozzese tra lo Stenhousemuir e l’Albion Rovers. L'attaccante David Cox dell'Albion ha lasciato lo stadio nell'intervallo dopo aver chiesto la sostituzione, annunciando successivamente di ritirarsi dal calcio. Il 32enne ha motivato la sua decisione affermando di essere stato vittima di bullismo in campo. Cox nel primo tempo ha avuto un alterco verbale con l’avversario Jonathan Tiffoney e sulla sua pagina Facebook ha dichiarato di aver subito insulti per la sua salute mentale. Proprio per questo ha deciso di ritirarsi dal calcio. Nel 2019, Cox, in un'intervista a Sky Sports, ammise di volersi suicidare dopo essere stato bullizzato quando giocava in un altro club sempre della seconda divisione scozzese. Nel gennaio 2020 l'attaccante non ha giocato e successivamente si è accasato all'Albion Rovers, club che ha fornito supporto al giocatore e ha promesso di indagare sull’episodio capitato in campo. Indaga anche la Federcalcio scozzese e intanto lo Stenhousemuir ha escluso dagli allenamenti Tiffoney che non parteciperà neanche alla prossima partita di martedì in trasferta contro il Brechin.