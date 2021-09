Aldosivi, flop per mister Gago: addio al club dopo sei sconfitte di fila

L'ex giocatore non è più l'allenatore del club argentino

Gago ha deciso di separarsi dall’Aldosivi a causa dei risultati negativi sotto la sua gestione. Il club lo ha comunicato con una nota apparsa anche sui profili social. Dopo la sesta sconfitta di fila in campionato, l’ex centrocampista sarebbe arrivato al centro sportivo per salutare la squadra e annunciare la propria decisione di salutare l'ambiente. Fatale il 3-1 subito contro il Gimnasia che inchioda i gialloverdi al quart’ultimo posto in classifica con soli 13 punti all'attivo.