Aleñá, l’ex Barcellona fa infuriare i tifosi blaugrana ed è costretto a chiudere l’account Twitter

Carles Aleñá, nuovo giocatore del Betis, arrivato in prestito dal Barcellona, ha dichiarato nei giorni scorsi in un’intervista a El Larguero che non rifiuterebbe in futuro un trasferimento al Real Madrid. “Mai dire mai”, aveva detto il calciatore.

Affermazioni che, dette da un giocatore che ha fatto tutta la trafila dalle giovanili ad ora in blaugrana, non sono certo passate inosservate. Nonostante il sentimento speciale dichiarato per il Barcellona, il calcio potrebbe portarlo dalla parte dei rivale. Situazione ritenuta inaccetabile dai tifosi blaugrana che si sono ribellati con tanto di insulti e numerosi messaggi contro di lui. Così tanti che Alena è stato costretto a cancellare il suo profilo Twitter.