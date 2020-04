Alex Quintanilla, il difensore dell’Ibiza che ha creato… un respiratore speciale per affrontare il coronavirus

Non solo calcio. Nella vita di Alex Quintanilla c’è molto altro. E lo dimostra con questa nuova creazione. Il difensore dell’Ibiza, club di Seconda Divisione spagnola, ha contribuito alla realizzazione di un respiratore speciale per affrontare l’emergenza coronavirus.

Come riporta Marca, infatti, il giovane giocatore è anche un abile ingegnere industriale specializzato e ha guidato la progettazione e lo sviluppo tecnico di un respiratore meccanico, inventato dal dottor Lucas Picazo, ex direttore medico dell’ospedale Puerta del Mar di Cadice, per combattere il coronavirus. L’attrezzo medico, inventato nel 1995, è stato trasformato in qualcosa di più economico ed efficiente. “Questo respiratore non funziona come gli altri, ma dà risultati migliori, poiché riesce ad aumentare la pressione media. È un prototipo del ventilatore, ma molto più economico. Qui nessuno è alla ricerca di benefici economici, collaboreremo solo in situazioni di emergenza, per aiutare le persone”, ha detto l’avvocato del difensore dell’Ibiza. Il respiratore è 10 volte più economico della media degli altri. Costa 2000 euro contro i 20.000 degli altri strumenti.