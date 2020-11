Alex Song, dall’Arsenal ai soldi del Barcellona: ora firma per una squadra in Gibuti…

In tanti ricorderanno Alex Song e le sue dichiarazioni sul trasferimento dall’Arsenal al Barcellona. Senza mezze misure, l’ex centrocampista di Gunners e blaugrana, aveva apertamente parlato di scelta dettata dai soldi. E adesso, a distanza di tanti anni da quel periodo, chissà cosa lo ha portato a tornare in Africa e più precisamente in Gibuti per l’Arta Solar 7.

Alex Song giocherà in Africa

La firma con l’Arta Solar 7 è avvenuta qualche giorno fa, ma solamente in queste ore sta facendo il giro del web anche per via della super accoglienza ricevuta. Alex Song, dopo essersi svincolato dal Sion, ultima sua squadra in Europa, ha deciso di tornare in Patria e lottare per una squadra neppure tra le più forti del proprio campionato ma pur sempre in grado di disputare la Champions League africana.

Una scelta molto particolare la sua. A 33 anni una nuova esperienza che lo porterà ad essere sicuramente il giocatore più in vista del club e forse dell’intero continente.