Alexander-Arnold: “Liverpool, senza un trofeo sarà stagione fallimentare. Il mio sogno…”

Trent Alexander-Arnold non fa giri di parole per descrivere l'inizio di stagione del Liverpool ricca di difficoltà e di risultati mancati. Sebbene il girone di Champions League abbia visto i Reds passare senza patemi agli ottavi di finale, in Premier League le cose non stanno andando troppo bene con un ritardo evidente dalle prime in classifica. Parlando a GQ Magazine, l'esterno inglese ha detto: "Non è stato come ci aspettavamo o pianificavamo. Sono stato deluso, è stato un ottovolante e dopo 5 partite avevamo già vissuto la maggior parte delle emozioni. Se non vinciamo un trofeo in questa stagione, ai miei occhi è una stagione fallimentare".