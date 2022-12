Alexander-Arnold si improvvisa agente: “Bellingham al Liverpool? Dico che…”

Non solo Nazionale: nel ritiro dell'Inghilterra si pensa anche a livello di club in chiave mercato...

Una foto che ha amplificato anche i rumors di mercato secondo cui proprio Bellingham potrebbe essere finito nel mirino del Liverpool, club in cui milita appunto l'esterno destro. In tale ottica, a BBC Radio 5 Live, come riportato dal Mirror, Arnold ha risposto ad un quesito sull'argomento: "Se sto provando a convincerlo a venire al Liverpool? Non faccio l'agente, però sono molto amico di Jude... (ride ndr) La foto l'abbiamo fatta perché avevamo un giorno libero e abbiamo trascorso una bella giornata serena. So che tutti dicono 'agente Trent, agente Trent', ma ripeto siamo molto amici e basta".