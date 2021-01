Alexi Lalas ‘difende’ Pulisic e punge il Chelsea: “Sprecato in una squadra come questa…”

In pochi, probabilimente si ricordano di lui, ma Alexi Lasas, ex calciatore statunitense, oltre ad avere un passato in club di MLS, ultimo il LA Galaxy, vanta un passato anche in Italia con la maglia del Padova. L’ex difensore, intervenuto nel corso di State of Union Podcast per Fox Sport, ha voluto parlare del Chelsea del connazionale Christian Pulisic definendolo “troppo bravo” per la squadra londinese.

“Non farò giri di parole per spiegare il concetto”, ha detto Lasas. “Pulisic è semplicemente troppo bravo per il Chelsea. Almeno per questa squadra. Lo si è visto anche contro il Manchester City. Cercava di fare quello che sa fare, superare in dribbling gli avversari. Lo faceva con uno, con due e anche con tre. Ma perché non la passava? Semplice, nessuno era in grado di aiutarlo. Questo è il problema. Parliamo di un calciatore che è semplicemente troppo bravo per la squadra che ha. Il Chelsea ha speso tanto ma contro il City è stato completamente distrutto. Pulisic, invece, ha brillato nonostante la prova dei compagni e della squadra blues. In questo momento, lo ripeto, sta sprecando il suo talento in questa squadra…“.