Algeria, solidarietà alla Palestina: sospeso ogni evento calcistico

Un po' come accaduto con Nassouri Mazraoui, il calcio - in diverse occasioni - non rimane indifferente a quanto accade nel modo. Nelle ultime ore, con un comunicato ufficiale diramato sui propri canali social, la Federazione dell'Algeria (FAF), ha espresso la propria vicinanza alla Palestina, sospendendo ogni evento calcistico in atto nel Paese fino a nuovo ordine.