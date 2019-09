Alisson sconsolato: “Pallone d’Oro? Alla gente piace chi segna gol e noi portieri…”

Premiato come miglior portiere della passata edizione della Champions League, Alisson, estremo difensore del Liverpool, ha rilasciato un’interessante intervista a Marca.

Inserito tra i candidati alla vittoria del Pallone d’Oro, il portiere ex anche della Roma ha parlato della difficoltà da parte di chi riveste il suo ruolo di trionfare nella corsa ad un premio così importante.

CHI FA GOL… – “Ho letto alcune notizie riguardo il fatto che potrei vincere il Pallone d’Oro e ne sono orgoglioso”, ha detto Alisson che poi, però ammette con una vena di tristezza: “Ma so anche che non sarà facile. E che è ancora più difficile per un portiere. Ma ho la coscienza a posto, significa che sto lavorando bene e che la gente se ne sia accorta. La differenza con i centrocampisti e gli attaccanti è che il portiere non segna i gol, ma cerca di non prenderli. Alla gente piace festeggiare i gol perché è il momento più importante del calcio. E credo che sia per questo che per i calciatori di movimento sia più semplice”.