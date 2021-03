Alisson sicuro: “So cosa si prova a vincere la Champions e voglio farlo ancora. Klopp è l’uomo giusto per il Liverpool”

Lunga ed interessante intervista rilasciata dal portiere del Liverpool Alisson ai microfoni di Four Four Two. L’estremo difensore Reds, che non sta vivendo un’annata fortunata tra campo e vita privata, si è soffermato sugli obiettivi stagionali della sua squadra e sul futuro commentando anche i rumors che vorrebbero il possibile addio di Jurgen Klopp.

Alisson: tra Champions e Klopp

“La vita stessa è lottare per i propri sogni. Potresti cambiare sogno, ‘aggiornarlo’ con qualche dettaglio in più. Ma la cosa importante è lottare sempre per raggiungerlo”, ha spiegato Alisson. “Per questo dico che ho già provato le emozioni di vincere una Champions League e voglio farlo ancora, ancora e ancora“. “Il Liverpool è una squadra forte e competitiva e ci sentiamo in grado di lottare per poter competere fino alla fine. Nel calcio non si sa mai cosa accadrà ed è questo che rende questo sport così bello”.

E ancora: “Amiamo questo sport per questa incertezza. Per sfortuna questa stagione abbiamo perso diversi pilastri della squadra come Van Dijk e per nessuna squadra sarebbe stato facile. Però vogliamo lottare e sappiamo di doverlo fare non solo per noi stessi ma per tutti quanti. Noi vogliamo essere squadra, lottare l’uno per l’altro. Gli obiettivi stagionali? Penso che siamo ancora in grado di raggiungerli. Basterà lottare come un gruppo. E noi lo siamo”.

Sulle critiche arrivate a Jurgen Klopp: “Quando si tratta di motivare la squadra, penso che Klopp non abbia eguali. Lui è davvero uno specialista. Sa esattamente cosa dire e quando dirlo. E non è solo il mister, ma anche il suo staff. Tutti sono fondamentali per tenere alte le motivazioni della squadra”.