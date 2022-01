Alla fine Ricardo Pepi ha scelto l’Augsburg: “Qui per poter crescere”

Il talento arriva dalla MLS

CRESCERE - "Sono molto entusiasta di essere qui, in un grande club che dà ai giovani molte opportunità di crescita. Questo è il motivo principale per cui sono qui e voglio cogliere l’opportunità", ha detto Pepi. "Sono molto felice e pronto a lottare per questa squadra. Il salto dalla MLS non sarà facile, si tratta di una sfida davvero dura, ma sono pronto ad affrontarla. Per adattarmi alla Bundesliga dovrò migliorare nella velocità del gioco soprattutto. L’Augsburg ha dimostrato di fidarsi di me investendo una somma importante per il mio cartellino e questo mi da fiducia. Voglio dimostrare quanto valgo e perché il club mi ha ingaggiato, segnare tanti gol e aiutare la squadra in ogni modo".