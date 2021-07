Allarme Guardiola: “Solo 3-4 giocatori della prima squadra e tra 10 giorni…”

Il tecnico del Manchester City si ritrova ancora senza big a pochi giorni dalle gare ufficiali in Community Shield

Redazione ITASportPress

L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato ai media del club come riporta Marca a seguito dell'amichevole contro il Preston North End disputata nella serata di ieri. In modo particolare il mister dei Citizens si è soffermato sulla difficoltà di guidare i suoi in questo periodo di preparazione dato che a rapporto non ha ancora la maggior parte dei titolari della prima squadra.

ALLARME - "Dobbiamo adattarci. Abbiamo solo tre o quattro giocatori della prima squadra. I calciatori arrivano ogni settimana. Tornano, si allenano, riposano o devono stare isolati", ha esordito Guardiola. "Ma io sono consapevole che non c'è tempo per tutto questo, perché nei prossimi 10-12 giorni giochiamo per la Community Shield e abbiamo solo tre giocatori. Dovremo giocare con i ragazzi della seconda squadra. Ci proveremo", ha affermato il tecnico.

RIPOSO - Nonostante la problematica, Guardiola è consapevole dell'importanza del riposo per i giocatori: "Per tutti è importante riposare dopo una stagione difficile. Tutte le stagioni sono dure ed impegnative ed è importante riposare mentalmente e fisicamente. Gli allenatori e lo staff hanno tempo ma i giocatori hanno le competizioni europee, non hanno tempo ed è per questo che devono riposare tre o quattro settimane. Ma già adesso siamo in ritardo e il riposo dobbiamo darglielo noi per forza".

E in effetti a vedere gli assenti del Manchester City, come dare torto a Guardiola. I vari Ederson, Laporte, Stones, Zinchenko, Kyle Walker, Rodri, De Bruyne, Sterling e Bernardo Silva sono ancora in vacanza...