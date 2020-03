Allarme in Germania, primo giocatore positivo al Coronavirus

Il Coronavirus in queste ore si sta espandendo di nazione in nazione. In Germania la cancelliera Merkel ha dato una stima piuttosto preoccupante e cioè che il 60-70% del popolo tedesco potrebbe essere stato contagiato. Sempre dalla Germania arrivano notizie poco confortanti anche dal punto di vista calcistico.

POSITIVO – In Germania c’è il primo caso di positività al Coronavirus. Si tratta di Timo Hübers, difensore 23enne dell’Hannover club che milita in seconda divisione la nostra Serie B. A comunicarlo è stato proprio il club tedesco sul suo sito ufficiale: “Timo Hübers è positivo al Coronavirus. Il tampone ha dato esito positivo. Dal momento che il 23enne non ha avuto contatti con i suoi compagni di squadra dall’infezione, non si può presumere che i compagni di squadra si siano infettati da lui”. Gerhard Zuber, direttore generale del club tedesco ha commentato così la vicenda: “Timo si è comportato in modo assolutamente esemplare. Finora non ha mostrato alcun sintomo. Quando ha scoperto prima che una persona che era stata con lui all’evento era risultata positiva, ha riferito direttamente dal medico e temporaneamente andò in quarantena a casa “.