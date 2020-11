Alle volte ritornano: il Barcellona vuole liberarsi di Braithwaite e “restituirlo” al Leganes

18 milioni per una sola rete. Troppo poco per conquistare il Barcellona. Martin Braithwaite avrebbe sperato senza dubbio in un’esperienza dai numeri ben diversi. Approdato in maglia blaugrana nel febbraio 2020 a seguito del duro k.o. fisico di Dembelé, l’attaccante danese ex Leganes potrebbe fare ritorno “alla base”.

Secondo i rumors che arrivano dalla Spagna, infatti, i catalani non avrebbero più intenzione di puntare su di lui e starebbero cercando una soluzione per farlo andare a giocare altrove.

Braithwaite torna al Leganes?

Secondo quanto riporta Marca, il Barcellona starebbe pensando di liberarsi di Braithwaite già nella prossima finestra di mercato. Koeman non è intenzionato a puntare su di lui per la stagione e nonostante l’assenza di Ansu Fati, le scelte del tecnico sono dirette su altri calciatori. Ecco perché, solamente pochi mesi dopo il suo arrivo, l’attaccante sembra essere destinato ad andare via. Su di lui diversi club tra cui, appunto, la sua ex società, il Leganes. L’affare sarebbe l’ideale per tutti e i blaugrana vorrebbero cederlo almeno in prestito per poi discutere più avanti ogni altra opzione. Dopo neppure 10 mesi, e dopo aver speso ben 18 milioni, Braithwaite è destinato ad andare via anche se per lui sarebbe una retrocessione a tutti gli effetti, dato che ora il Leganes si trova in Segunda Division.