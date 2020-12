Alle volte ritornano: Setien pronto a guidare (ancora) il Betis dopo l’addio al Barcellona

Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. In questo caso, però, il giro non è stato poi così grande. Quique Setien, ex allenatore del Barcellona, potrebbe tornare al club che lo ha visto protagonista prima della firma con i blaugrana, ovvero il Betis Siviglia.

Dopo la querelle, ancora in atto, con i blaugrana per via di questioni economiche, l’allenatore, stando a quanto riferisce il portale Todofischajes, sarebbe l’alternativa numero uno all’attuale mister Pellegrini.

Setien torna al Betis

Attualmente libero dopo l’addio al barcellona, l’allenatore potrebbe fare ritorno al Betis visti i risultati poco felici maturati fin qui da Manuel Pellegrini. La dirigenza non sarebbe contenta delle 7 sconfitte in 11 gare e per risollevare una classifica che vede il bluc al 16° posto starebbe appunto pensando ad un cavallo di ritorno. Con Setien il Betis aveva fatto molto bene tra il 2017 e il 2019 sino a quando il mister era poi stato scelto dal Barcellona per prendere il posto di Valverde.