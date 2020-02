Allegri futuro in Francia: contattato da Leonardo per allenare il Psg

Il Paris Saint-Germain pensa a Massimiliano Allegri. Il direttore sportivo Leonardo avrebbe deciso di puntare forte sull’ex allenatore della Juventus per la prossima stagione. Addio, quindi a Thomas Tuchel, attuale mister dei parigini, soprattutto in caso di precoce eliminazione dalla Champions League in questa stagione.

Secondo quanto riportato anche da Breaking Foot, la doppia sfida contro il Borussia Dortmund sarà decisiva per il futuro dell’attuale allenatore che si gioca il futuro alla guida del club parigino. Leonardo e Tuchel non hanno mai davvero instaurato un buon rapporto, tanto che il brasiliano avrebbe già chiamato Massimiliano Allegri per proporgli il ruolo di nuovo allenatore. In caso di risultato negativo nella doppia sfida degli ottavi di finale, l’addio tra Tuchel e il Psg sarà scontato con Allegri pronto a prenderne il posto.