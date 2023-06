L'allenatore toscano corteggiatissimo. Cifra monstre anche alla firma dell'eventuale contratto per lui.

Massimiliano Allegri in Arabia Saudita? Il futuro dell'attuale mister della Juventus è incerto e nelle ultime giornate sembra proprio che le tentazioni straniere possano davvero stuzzicarlo. L'Al Hilal non molla e dopo il primo "no" dell'allenatore alla prima offerta, pare che le cose possano cambiare.