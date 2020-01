Allenatori italiani all’estero: vincono solo quelli a Malta

Questi i risultati degli allenatori italiani impegnati oltre confine. In Inghilterra questo weekend si giocava l’FA Cup e il Liverpool di Ancelotti era stato eliminato nel turno precedente nel derby contro il Liverpool.

In settimana, si era giocato però un turno di premier, nel quale l’Everton ha pareggiato per 2-2 in casa contro il Newcastle.

Everton che rimane sempre a metà del guado, infatti sono 7 i punti di vantaggio sulla zona salvezza, 4 quelli di distacco dalla zona europa.

In Grecia pari interno per 0-0 dell’AEK di Massimo DCarrera nella sfida contro la capolista Olympiacos. AEK che, dopo aver affrontato i primi della classe, ora deve guardarsi le spalle con il Panthinaikos quarto che è ora a 4 punti di distanza.

In Ungheria Giuseppe Sannino pareggia con la sua Honved in trasferta 0-0 contro il Fehervar. Honved che ora è quinta a 6 punti dalla zona Uefa.

A Malta questo weekend si giocava per la Coppa di Malta.

Vince l’Hibernians di Stefano Sanderra che batte in trasferta il Pembroke per 4-0, qualificandosi per i quarti di finale.

Stessa cosa per l’Hamrun di Emanuele Blasi che batte, anche lui in trasferta lo Swieqi per 3-1.

Nel derby tutto italiano fra Vincenzo Potenza (nella foto) e Giorgio Roselli vince il primo con il suo Floriana contro il Senglea, con due reti negli ultimi tre minuti dei tempi supplementari, dopo lo 0-0 dei regolamentari.