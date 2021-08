Allo United Van de Beek vuole stupire: assunto personal trainer per aumentare muscoli

Curiosità sul centrocampista olandese Red Devils

Redazione ITASportPress

Vuole convincere tutti al Manchester United. Donny Van de Beek, dopo essere stato acquistato dai Red Devils, non ha trovato lo spazio che pensava e per questa stagione ha deciso di mettersi duramente a lavoro per stupire compagni e mister Solskjaer. In che modo? Presentandosi agli allenamenti decisamente diverso e con... più muscoli.

Come scrive Sportbible, ma anche il The Atheltic, il centrocampista olandese nel corso delle vacanze post Europeo, avrebbe assunto un personal trainer per fare in modo di tornare all'Old Trafford con una "maggiore presenza", almeno per quanto riguarda i muscoli.

Nelle prime uscite stagionali in amichevole, qualcuno si era già accorto di questo dettaglio relativo alla muscolatura del giocatore. Sui social, infatti, in tanti avevano scritto di un giocatore decisamente più muscoloso e con una maggiore prestanza. Il classe 1997 sta facendo di tutto per ritagliarsi il suo spazio nel Manchester United e questa maggiore forza fisica potrebbe essere d'aiuto in un campionato duro come quello della Premier League.