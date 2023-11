Alluvione, la Figc dispone un minuto di silenzio per le vittime: il comunicato

La Federazione ha deciso di far osservare un minuto di raccoglimento in tutte le partite di questo weekend

Nel weekend dell'undicesima giornata di Serie A, su tutti i campi verrà osservato un minuto di silenzio. La decisione è stata presa per commemorare le vittime del maltempo che si è abbattuto su diverse regioni italiane negli ultimi giorni. Tra le regioni più colpite c'è la Toscana, ma come affermato dal sindaco Nardella, la partita tra Fiorentina e Juventus non rischia il rinvio. Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha dunque deciso di far rispettare un minuto di raccoglimento prima di tutte le partite.