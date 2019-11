Almeria, Guti nuovo allenatore. L’annuncio è speciale: “Abbiamo il nostro galactico. Il nostro nuovo re…”

L’Almeria ha scelto il suo nuovo allenatore: si tratta di Guti, ex centrocampista del Real Madrid. La società spagnola, dopo aver rescisso il contratto con l’ex allenatore Pedro Emanuel si affida ad un nuovo mister.

Un tecnico galactico, un supereroe. Parole della stessa società che ha voluto annunciare l’arrivo di Guti in un modo molto originale. Prima in stile Batman con il 14 nel cielo – numero che ha accompagnato Guti nella sua carriera da giocatore-, poi, denominandolo “re”. “Abbiamo il nostro galactico, dalla savana arriva Guti, il nostro nuovo re”. Queste le parole dell’Almeria su Twitter. Dopo 24 anni passati nel Real Madrid, l’allenatore spagnolo è stato accolto nel modo migliore possibile. Adesso spetterà a lui affermarsi come tecnico e raggiungere la vetta della classifica della seconda divisione spagnola. Al momento l’Almeria insegue il Cadice, distanziato di 10 punti.