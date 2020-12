Almeyda è sicuro: “Messi, lascia il Barcellona e vai in MLS”

Il 2020 verrà ricordato come l’anno della grande rottura tra Leo Messi e il Barcellona. La Pulce argentina per la prima volta è stato vicino a lasciare i catalani dopo oltre quindici anni di fedeltà assoluta. Tuttavia, nonostante la sua permanenza fino all’estate 2021, l’attaccante potrebbe lasciare la squadra blaugrana.

DESTINAZIONE

Matias Almeyda, ex centrocampista argentino, ha un consiglio per il connazionale. Queste le sue parole a 90min: “Io gli consiglierei di venire qui in MLS. Negli Stati Uniti Messi potrebbe finalmente godersi quello che fa, con un altro stile di vita rispetto a Barcellona e all’Europa sia per lui che per la sua famiglia. Messi qui potrebbe camminare, andare in bici, andare al supermercato… E la MLS è un campionato competitivo, non è così semplice. Giocando avrebbe modo di divertirsi, mentre, fuori dal campo tornerebbe un essere umano normale”.