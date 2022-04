Alphonso Davies incredulo sul capitano allo United: commento social su Maguire è virale…

Il commento dell'esterno del Bayern sulla querelle tra Maguire e Cristiano Ronaldo per la fascia da capitano del Manchester United

Alphonso Davies diventa virale parlando del Manchester United ed in particolare della questione "fascia di capitano" tra Harry Maguire e Cristiano Ronaldo . Nel corso della stagione, infatti, sono stati tanti i rumors a proposito di presunti diverbi tra i due per il ruolo di leader. L'esterno del Bayern Monaco, intervenuto nel corso di una diretta social, ha commentato con grande ironia e quasi incredulità la situazione dei Red Devils.

DIALOGO - Parlando con i seguaci del suo canale, Alphonso Davies ha detto: "Ragazzi, ma vi immaginate al Manchester United, cosa penserà Cristiano Ronaldo del fatto che il suo capitano è Harry Maguire. Cioè, uno dei migliori giocatori di sempre come CR7 che pensa al nome del suo capitano. Dai. Harry Maguire... Io non ho nulla contro di lui. Ma vi immaginate CR7 che va da lui e gli rivolge la parola "Ei cap". No dai, ma cosa gli dice? Ronaldo dovrebbe essere capitano".