Alphonso Davies rivela: “Il Barcellona mi voleva ma Bartomeu no perché canadese”

"Il Barcellona nel 2019 mi si è avvicinato, mi volevano ma poi il presidente Bartomeu ha detto no perché ero canadese", ha detto Alphonso Davies. "Questo ha ferito i miei sentimenti, io avrei voluto trasferirmi lì ma non potevo firmare. Certo, la cosa veniva detta dalla stampa e non so se l'abbia realmente pronunciata ma è stato detto. Ciò che è chiaro è che non ho mai firmato per il Barcellona e che gioco nel Bayern Monaco".