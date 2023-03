Alphonso Davies: “Sono solo, la mia ragazza non vive con me. Dopo gli allenamenti…”

Le riflessioni dell'esterno del Bayern e della Nazionale canadese.

Redazione ITASportPress

Parlando su Twitch Tv insieme ai suoi seguaci, Alphonso Davies, esterno del Bayern Monaco e della Nazionale canadese, ha parlato di alcune problematiche relative alla sua vita. In modo particolare, come sottolineato anche da Marca, di quei momenti, dopo gli allenamenti, in cui l'atleta si ritrova a dover convivere con la solitudine.

"È un po' preoccupante non avere qualcosa da fare, soprattutto quando tutti i tuoi amici hanno un lavoro", ha spiegato il canadese ai fan. "La vita da calciatore professionista è fantastica per rilassarsi e divertirsi. Ma dopo l'allenamento non c'è niente da fare".

Le parole di Alphonso Davies arrivano dirette e anche con una nota piuttosto amara e cruda. Il giocatore, infatti, non ha fatto mistero di sentirsi e ha spiegato: " Dal momento che non ho una famiglia e la mia ragazza non vive con me, sono solo. Probabilmente ho cinque amici. Sono un perdente popolare". Una riflessione che sicuramente fa riflettere e che mette in evidenza i lati anche negativi della vita di un calciatore professionista che si è spostato da casa.