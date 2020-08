Alphonso Davies vince la Champions, l’ex club di MLS lo omaggia con un filmato della sua carriera

Una storia di vita molto difficile ma a lieto fine. Alphonso Davies, esterno del Bayern Monaco, è il protagonista di una cavalcata eccezionale che lo ha portato dai gravi problemi dell’infanzia fino al successo della Champions League. Nato a Buduburam nel 2000 in Ghana, in un campo profughi dove i genitori erano stati costretti a rifugiarsi quando scoppiò la guerra civile in Liberia, il calciatore si era poi trasferito a 5 anni in Ontario. Da qui, la svolta nel mondo del calcio dove era entato nelle giovanili di Internationals e Strikers, salvo poi approdare in pochissimo tempo prima al Vancouver Whitecaps ed infine proprio al Bayern Monaco.

Ed è stata la sua ex squadra di MLS protagonista di un omaggio bellissimo al suo ex giocatore. Su Twitter, appena dopo il trionfo dei tedeschi in Champions League, ecco l’omaggio emozionante.

Alphonso Davies: l’omaggio social

Le immagini del tributo dei Whitecaps sono davvero speciali. Un Alphonso Davies giovanissimo appare emozionato e intimidito dalle telecamere, salvo poi trasformarsi in adolescente ed infine in un uomo ripercorrendo le principali tappe della sua carriera. Il video inizia dall’academy del club canadese cinque anni fa prima di firmare, solamente 6 mesi dopo, il primo contratto da professionista con la squadra riserve. Infine, proprio il passaggio nell’estate 2016 con la prima squadra dei Whitecaps. L’omaggio della società statunitense prosegue con i risultati sul campo e quelli della vita privata, come l’acquisizione della cittadinanza canadese che lo renderà a 16 anni il più giovane debuttante in Nazionale.

Il talento cristallino di Davies merita di più e così arriva il passaggio per 10 milioni di euro al Bayern Monaco nel giugno 2018. Un trasferimento che, ad oggi, possiamo ben dire che gli ha cambiato la vita e che lo ha portato a realizzare il suo sogno, esattamente come gli ricorda l’ex club e come lui stesso ha ammesso sulla propria pagina Instagram.