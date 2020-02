Alt Barcellona! LaLiga farà accertamenti sui tempi di recupero di Dembelé

Il tesseramento di un nuovo attaccante del Barcellona non è ancora una certezza. Anzi. Ora scende in campo anche LaLiga. Sì perché la federcalcio spagnola vuole accertarsi dei reali tempi di recupero di Ousmane Dembelé. Il francese dopo la rottura al tendine prossimale del bicipite femorale destro è stato operato martedì in Finlandia. Il medico blaugrana ha poi stabilito sei mesi per il recupero del giocatore. A riportarlo è il Mundo Deportivo.

Secondo il regolamento spagnolo, un infortunio superiore ai sei mesi consente ai club di operare sul mercato anche a sessione finita. LaLiga però si è opposta affermando che i tempi di recupero li deve stabilire la Commissione medica della Liga de Fútbol Profesional, formata da cinque specialisti in medicina sportiva e in traumatologia.

Se dal responso dovesse emergere che i tempi di recupero di Dembelé saranno sotto i 6 mesi, allora il Barcellona non potrà agire sul mercato.