Altach, esonerato Klose che lascia il club all’ultimo posto

L'ex calciatore di Bayern e Lazio di Miroslav Klose dopo aver appeso gli scarpini al chiodo è rimasto nel mondo del calcio studiando da allenatore. I primi passi al Bayern Monaco da allenatore nel settore giovanile e poi interrotto per una malattia. Successivamente è iniziata la prima vera esperienza all'Altach, compagine che milita nella prima divisione in Austria. Il club austriaco però oggi ha comunicato di aver esonerato il polacco. Ingaggiato la scorsa estate, Klose lascia l'Altach all'ultimo posto in classifica con 17 punti in 22 gare. Una crisi mai finita nonostante i rinforzi di gennaio. Infatti dopo Marko Lazetic, prestato dal Milan fino al termine della stagione, l'Altach ha ottenuto in prestito il difensore David Herold, 19enne terzino sinistro delle giovanili del Bayern Monaco.