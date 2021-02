Altra avventura per Mathias Pogba: passa in slovenia al Tabor Sezana

Evidentemente gli piace girare per il mondo. Mathias Pogba inizia in queste ore una nuovissima avventura in Slovenia. Il fratello del più noto calciatore del Manchester United Paul, passa al Tabor Sezana per quella che sarà l’ennesima squadra della sua carriera.

TUTTE LE SQUADRE DI MATHIAS

Mathias Pogba in Slovenia

“Si è vociferato da tempo di qyuesto affare e oggi è anche ufficiale. Mathias Pogba è un nuovo rinforzo rossonero. Il 30enne attaccante sarà sul Carso almeno fino alla fine di questa stagione, con il numero 26 alle spalle”. Con queste parole il club sloveno ha voluto annunciare nelle scorse il grande rinforzo. Un nome che sicuramente farà parlare e che, si spera, possa dare anche il suo contributo per migliore la classifica.

Pogba era reduce dall’esperienza al Murcia, società di Segunda Division B in Spagna con la quale aveva rescisso il contratto nelle scorse settimane.