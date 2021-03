Altra grana in casa Liverpool: tensione tra Klopp e Van Dijk per colpa… dell’Europeo

Una stagione condizionata da tanti infortuni e che è partita male proprio a causa del forfait pesante di Virgil Van Dijk. In casa Liverpool, però, i problemi non sarebbero finiti. Infatti, proprio l’olandese e il tecnico Jurgen Klopp sarebbero in contrasto in merito alle tempistiche di recupero del calciatore. Da una parte il centrale olandese, desideroso di rientrare subito e prendere parte all’Europeo di questa estate, dall’altra il manager tedesco che vorrebbe il suo giocatore prepararsi in tutta la pre-season per essere al 100% nella stagione successiva.

Liverpool, possibili contrasti tra Klopp e Van Dijk

Secondo il Mirror – che parla dell’argomento anche quest’oggi in prima pagina -, Van Dijk sta recuperando dall’infortunio serio avuto al ginocchio e rimediato in occasione del derby con l’Everton ad ottobre. L’olandese starebbe forzando i tempi per tornare nelle ultime fasi del campionato col desiderio di prendere parte con l’Olanda all’Europeo. Una scelta, questa, che non farebbe felice Jurgen Klopp. Il tecnico del Liverpool, infatti, avrebbe chiesto al suo giocatore di rimanare in terra inglese per tutta la fase pre-stagionale in modo da preparare al meglio la successiva stagione. Insomma, rinunciare al torneo con la Nazionale per essere “pronto” al top in Premier League pochi mesi dopo.

Una richiesta che, secondo il tabloid inglese che cita fonti olandesi, non sarebbe stata accolta dal giocatore che ha solo una cosa in mente: mettersi al centro della difesa Oranje all’Europeo. La vicenda è destinata a far discutere…