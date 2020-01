Altro addio al Manchester City: Giovanni Van Bronckhorst diventa allenatore del Guangzhou R&F

Dopo Mikel Arteta, un altro membro dello staff di Pep Guardiola al Manchester City ha deciso di avventurarsi come primo allenatore. Giovanni Van Bronckhorst è il nuovo tecnico del Guangzhou R&F.

Dopo aver vinto molti trofei in Eredivisie con il Feyenoord, Van Bronckhort aveva deciso di accettare la proposta Citizens e in estate aveva iniziato a lavorare a stretto contatto proprio con Guardiola. Troppo forte, però, il richiamo del ruolo di primo allenatore ed eccolo approdare in Cina per rimpiazzare l’esonerato Dragan Stojkovic.