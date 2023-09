Altro che Bayern Monaco: Walker rinnova con il Manchester City fino al 2026

Si chiude quindi nel modo più gradito a Pep Guardiola e ai tifosi degli Sky Blues il tormentone legato al futuro dell’ex Tottenham, che in estate era stato tentato dal trasferimento al Bayern Monaco . “Si tratta di scegliere quale club mi permetterà di giocare ai massimi livelli per i prossimi anni" aveva detto Walker uscendo allo scoperto sulla trattativa con i tedeschi e sul possibile addio al City dopo sette stagioni.

Quel club, evidentemente, sarà ancora il Manchester City, nonostante lo stesso Walker, a mercato chiuso, avesse ammesso che "non mi sarebbe dispiaciuto andare al Bayern".

E invece alla fine hanno prevalso le ragioni del cuore e magari anche le parole di Guardiola, che non ne voleva sapere di perdere uno dei giocatori cardine del proprio scacchiere tattico. Walker quindi non raggiungerà a Monaco il compagno di nazionale Harry Kane , con il quale aveva giocato negli Spurs.

L'annuncio del rinnovo è arrivato attraverso un suggestivo video pubblicato sui canali social del club nel quale Kyle appare vestito di tutto punto in giacca e cravatta pronunciare al microfono con tono serioso: “I’m not leaving”, “Non vado via”.

“Restare al Manchester è la miglior soluzione possibile – ha aggiunto il difensore che, in forza al City dal 2017, agli ordini di Pep Guardiola ha già vinto 15 titoli, tra i quali 5 Premier League e la Champions della scorsa stagione – Sono contento di continuare a lottare con questa maglia per vincere il più possibile ogni anno. Non vedo l’ora di scoprire cosa porteranno le prossime stagioni”.